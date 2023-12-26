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        Balıkesir'de 2 bin 587 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi; 11 gözaltı

        BALIKESİR'de İl Jandarma Genel Komutanlığı tarafından il genelinde yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 2 bin 587 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:20 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:25
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        Balıkesir'de 2 bin 587 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi; 11 gözaltı
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        BALIKESİR'de İl Jandarma Genel Komutanlığı tarafından il genelinde yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 2 bin 587 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri genel sağlık ve ahlakın korunması, sahte ve kaçak içki satışının önlenmesi amacıyla 312 personelden oluşan 103 ekip ile il genelinde operasyon düzenlendi. Yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 284 iş yeri kontrol edilirken, 2 bin 383 kişinin sorgusu yapıldı. 4 işletme, 5 ikamet, 2 depo, 1 bağ evi ile 2 araçta yapılan aramalarda, bin 625 şişe sahte şarap, 521 litre sahte rakı, 245 litre etil alkol, 192 litre kaçak viski, 4 litre kaçak votka olmak üzere toplam 2 bin 587 litre sahte ve kaçak ele geçirilirken ayrıca 50 litre alkol aroması ve 30 adet alkol kiti yakalandı. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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