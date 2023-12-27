Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sosyal medyada şehitlere yönelik suç unsurlu paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

         BALIKESİR'in Ayvalıkilçesinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası ile şehitlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşım yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Hüseyin Can Ayhan, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:53 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyada şehitlere yönelik suç unsurlu paylaşım yapan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

         BALIKESİR'in Ayvalıkilçesinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası ile şehitlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşım yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Hüseyin Can Ayhan, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından, sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunanların tespiti için çalışma yaptı. Ekipler, Hüseyin Can Ayhan'ın, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası ile şehitlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ayhan'ı gözaltına aldı. Yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayhan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Irak ve Suriye'de 71 hedef vuruldu, 59 terörist etkisiz
        Irak ve Suriye'de 71 hedef vuruldu, 59 terörist etkisiz
        Masaj salonunda çalışan kadına kezzaplı saldırı!
        Masaj salonunda çalışan kadına kezzaplı saldırı!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Gönen'de kurulacak OSB için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
        Gönen'de kurulacak OSB için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
        Edremit'te aranan 18 şüpheli yakalandı
        Edremit'te aranan 18 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de "Asayiş ve Huzur Uygulaması"nda 21 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de "Asayiş ve Huzur Uygulaması"nda 21 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de sosyal medyada şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulu...
        Balıkesir'de sosyal medyada şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulu...
        Pençe Kilit Harekatı şehitleri için Sındırgı'da mevlit okutuldu
        Pençe Kilit Harekatı şehitleri için Sındırgı'da mevlit okutuldu
        Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu oldu
        Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu oldu