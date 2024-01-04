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        Fenerbahçe - OGM Ormanspor: 93-86

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 19:19 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:19
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        Fenerbahçe - OGM Ormanspor: 93-86
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        SALON:Şehit Turgut Solak

        HAKEMLER: Alper Özgök, Münevver Özemre, Uğur Akyıldız

        FENERBAHÇE: Natasha Howard 13, Alperi Onar 19, Emma Meesseman 22, Yvonne Anderson 6, Kayla Mcbride 19, Sevgi Uzun 11, İdil Saçalır 3, Tilbe Şenyürek, Selin Raçhel

        OGM ORMANSPOR: Alesia Sutton 13, Gökşen Fitik 16, Damiris Dantas 33, Michaela Onyenwere 18, Esra Ural Topuz 6, Aleksandra Katanic, Doğa Adıcan, Banu Şimşek

        1'İNCİ PERİYOT: 26-24

        İLK YARI: 50-39

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-58

        Balıkesir'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın Dörtlü Finali'ndeki ilk maçta Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u mağlup ederek adını finale yazdıran ilk ekip oldu: 93-86. Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 26-24, ilk yarısı 50-39, üçüncü periyodu da 70-58 sonuçlandı. Mücadele Fenerbahçe'nin 93-86'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Emma Meesseman 22 sayıyla oynadı. OGM Ormanspor'da ise Damiris Dantas 33 sayı üretti. Kupanın sahibini bulacağı final maçı yarın saat 19.00'da aynı salonda oynanacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir - BALIKESİR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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