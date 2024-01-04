Fenerbahçe - OGM Ormanspor: 93-86
SALON:Şehit Turgut Solak
HAKEMLER: Alper Özgök, Münevver Özemre, Uğur Akyıldız
FENERBAHÇE: Natasha Howard 13, Alperi Onar 19, Emma Meesseman 22, Yvonne Anderson 6, Kayla Mcbride 19, Sevgi Uzun 11, İdil Saçalır 3, Tilbe Şenyürek, Selin Raçhel
OGM ORMANSPOR: Alesia Sutton 13, Gökşen Fitik 16, Damiris Dantas 33, Michaela Onyenwere 18, Esra Ural Topuz 6, Aleksandra Katanic, Doğa Adıcan, Banu Şimşek
1'İNCİ PERİYOT: 26-24
İLK YARI: 50-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-58
Balıkesir'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın Dörtlü Finali'ndeki ilk maçta Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u mağlup ederek adını finale yazdıran ilk ekip oldu: 93-86. Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 26-24, ilk yarısı 50-39, üçüncü periyodu da 70-58 sonuçlandı. Mücadele Fenerbahçe'nin 93-86'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Emma Meesseman 22 sayıyla oynadı. OGM Ormanspor'da ise Damiris Dantas 33 sayı üretti. Kupanın sahibini bulacağı final maçı yarın saat 19.00'da aynı salonda oynanacak.
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