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        ÇBK Mersin - Beşiktaş: 87-84

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 22:16 Güncelleme: 04.01.2024 - 22:16
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        ÇBK Mersin - Beşiktaş: 87-84
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        SALON:Şehit Turgut Solak

        HAKEMLER: Mehmet Şahin, Nihat Çetin, Atakan Kaymak

        ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 5, Elizabeth Williams 19, Marina Mabrey 34, Derin Yaya 3, Kuanitra Holingsvorth 4, Virag Kiss 6, Melis Gücan 7, Laura Cornelius 2, Sinem Ataş 7, Meltem Avcı

        BEŞİKTAŞ: Dana Evans 25, Elif Bayram 14, Tijana Krivacevic 7, Jovana Nogic 23, Yueru Li 13, Melek Uzunoğlu 2

        1'İNCİ PERİYOT: 16-19

        İLK YARI: 33-39

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-59

        NORMAL SÜRE: 76-76

        Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe'nin ardından finale yükselen ikinci takım Beşiktaş'ı uzatma sonunda 87-84 mağlup eden ÇBK Mersin oldu. Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki yarı final maçında ilk periyot 16-19, devre 33-39, üçüncü periyot 61-59, normal süre ise 76-76 eşitlikle sonuçlandı. Uzatmada rakibine 87-84 üstünlük sağlayan Mersin ekibi adını finale yazdırdı. Fenerbahçe ile ÇBK Mersin arasında kupayı kazanan takımın belirleneceği final maçı yarın aynı salonda saat 19.00'da oynanacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir - BALIKESİR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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