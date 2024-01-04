ÇBK Mersin - Beşiktaş: 87-84

SALON:Şehit Turgut Solak

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Nihat Çetin, Atakan Kaymak

ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 5, Elizabeth Williams 19, Marina Mabrey 34, Derin Yaya 3, Kuanitra Holingsvorth 4, Virag Kiss 6, Melis Gücan 7, Laura Cornelius 2, Sinem Ataş 7, Meltem Avcı

BEŞİKTAŞ: Dana Evans 25, Elif Bayram 14, Tijana Krivacevic 7, Jovana Nogic 23, Yueru Li 13, Melek Uzunoğlu 2

1'İNCİ PERİYOT: 16-19

İLK YARI: 33-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-59

NORMAL SÜRE: 76-76

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe'nin ardından finale yükselen ikinci takım Beşiktaş'ı uzatma sonunda 87-84 mağlup eden ÇBK Mersin oldu. Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki yarı final maçında ilk periyot 16-19, devre 33-39, üçüncü periyot 61-59, normal süre ise 76-76 eşitlikle sonuçlandı. Uzatmada rakibine 87-84 üstünlük sağlayan Mersin ekibi adını finale yazdırdı. Fenerbahçe ile ÇBK Mersin arasında kupayı kazanan takımın belirleneceği final maçı yarın aynı salonda saat 19.00'da oynanacak.

DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir - BALIKESİR,