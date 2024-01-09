Balıkesir'de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 yaralı

BALIKESİR-Manisa karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama nedeniyle 2 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre olayın hava kompresörünün patlaması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

Bugün saat 17.00 sıralarında Altıeylül ilçesi Çayırhisar Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İstasyonda bulunanlar patlama nedeniyle büyük panik yaşandı. İstasyon çalışanları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Patlamanın etkisiyle ortalık enkaz yığınına dönüşürken, dağılıp, etrafa saçılan parçalar nedeniyle 2 istasyon çalışanı yaralandı, bir otomobil de hasar gördü. Yaralılar ambulansla Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ilk belirlemeye göre hava kompresörünün patlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin edilirken, itfaiye ekipleri patlamanın kesin nedeniyle ilgili araştırma başlattı.