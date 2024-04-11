Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok: Umudumuz kalmadı, ailesi evi kapattı

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan Korhan Berzeg (84), 300 gündür kayıp. Arama çalışmaları, 130'uncu günde sonlandırılırken, artık gelen bir ihbar da yok. İstanbul Büyükada’da yaşayan eşi Angela Berzeg (82), sosyal medya hesabından Korhan Berzeg’in fotoğrafını, “Neredesin Korhan, hala bekliyoruz, seni hala seviyoruz” notuyla paylaşırken, ailenin Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi’ndeki evini kapattığını söyleyen muhtar Hamit Erman, “Arama çalışmaları durdu, bir ihbar da gelmiyor. Umudumuz kalmadı. Ailesi evi kapattı, buraya gelmiyorlar artık” dedi.

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi. 17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını da yanına almadan, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulundu. Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

250 KİLOMETRELİK ALAN 5 KEZ TARANDI Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 5 kez sil baştan aranmasına rağmen Berzeg ile köpeği bulunamadı. Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Korhan Berzeg'in, Armutlu Mahallesi ve İstanbul Büyükada'daki evlerinde arama yapıp, bilgisayarları inceleyen ekipler, 20 kişinin de şüpheli olarak ifadesini aldı. Olay günü ve öncesinde, Armutlu Mahallesi'nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü de sorguladı ancak hiçbir ize ulaşamadı.

74 GÜN SONRA 'TİNA' EVİNE DÖNDÜ Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki eve geldi. Evde kimseyi bulamayan köpek, 500 metre ileride, komşularının evinin olduğu bölgeye gitti. Tina'yı görenlerin ihbarıyla, Armutlu Mahallesi muhtarı Hamit Erman, olay yerine gelip, jandarmaya bilgi verdi. Çip kontrolünde de köpeğin Tina olduğu tespit edilince Angela Berzeg, Büyükada'dan Armutlu'ya gelip, köpeği teslim aldı. Tina'nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin de temiz olduğu görüldü.

TİNA, ÇALIŞMALARA KATILDI ANCAK KATKISI OLMADI İlk olarak köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. 'Tina'nın dışkı ve kan örnekleri incelendi; köpeğin doğada kalmadığı bulgularına ulaşıldı. Aramalara 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında, eve geri döndü. Ekipler, Tina'nın otomobille getirilip, bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başlarken; çalışmalarda katkısı olmayacağı düşünülen köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine döndü.

ARAMALAR 130'UNCU GÜNDE SONLANDIRILDI Tina'nın geri dönmesinin ardından, ekip sayısı arttırıldı, arama çalışmaları 120 kişiyle yeniden başlatıldı. Ekipler, daha önce 5 kez aranan 250 kilometrekarelik bölgeyi genişletti. 325 kilometrekareye çıkartılan alanı 9 kez arayan ekipler, son olarak Tina bırakıldıktan sonra Berzeg'in atılma ihtimali üzerine bölgedeki 10 kuyuyu boşaltıp, içini kameralarla izledi. Berzeg, Armutlu Mahallesi'ndeki evinden Çanakkale sınırına kadar olan 54 kilometrelik alan da dahil, 325 kilometrekarede arandı. Gönen'de 20'den fazla mahalle ile Gönen Çayı'nın, Erdek'te denize döküldüğü güzergahlar defalarca özel olarak kontrol edildi ancak hiçbir ize rastlanmadı. 50 kişilik ekiple sürdürülen arama çalışmaları, Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.

‘BURAYA GELMİYORLAR ARTIK’ Korhan Berzeg’in için, 17 Haziran 2023’te başlatılan arama çalışmalarının 130 gün sonra sonlandırılmasının üzerinden 170 gün geçti. 300 gündür haber alınamayan Berzeg ile ilgili gelen bir ihbarın da olmaması nedeniyle umutlar tükenirken, ailesinin Armutlu Mahallesi’ne gelmediğini ve evi de kapattığını söyleyen Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman, “Korhan Amca’dan 300 günden beri haber yok. Arama çalışmaları durdu, bir ihbar da gelmiyor. Umudumuz kalmadı. Ailesi evi kapattı, buraya gelmiyorlar artık” dedi.