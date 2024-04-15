DEAŞ propagandasına gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin Susurluk'ta saklandığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, şüpheliyi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

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