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        DEAŞ propagandasına gözaltı

        BALIKESİR'de terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 17:34 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:40
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        DEAŞ propagandasına gözaltı
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        BALIKESİR'de terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, operasyonla yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin Susurluk'ta saklandığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, şüpheliyi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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