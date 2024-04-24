Korhan Berzeg'in kızından DNA örneği alınacak; hayvanların cesedi parçalamış olma ihtimali üzerinde duruluyor (3)

ANAHTARLAR,BERZEG ADINA DÜZENLENEN KARTLAR VE 200 TL BULUNDU

Balıkesir’in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra 313 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg’in (84), dün evinin 4 kilometre uzağındaki dere kenarında kemik parçalarıyla birlikte bulunan malzemeler de belli oldu. Yapılan olay yeri incelemesinde, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar, Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile parçalanmış kahverengi cüzdan, parçalanmış halde 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL ile ⁠4 adet 10 TL bulundu.