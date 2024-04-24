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        Korhan Berzeg'in kızından DNA örneği alınacak; hayvanların cesedi parçalamış olma ihtimali üzerinde duruluyor (5)

        ARAMAÇALIŞMALARI 1 KADAVRA KÖPEĞİ VE 59 PERSONELLE SÜRÜYORBalıkesir İl Jandarma Komutanlığı, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait banka ve kimlik kartları ile kemik parçalarının bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:26 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:30
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        Korhan Berzeg'in kızından DNA örneği alınacak; hayvanların cesedi parçalamış olma ihtimali üzerinde duruluyor (5)
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        ARAMAÇALIŞMALARI 1 KADAVRA KÖPEĞİ VE 59 PERSONELLE SÜRÜYOR

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’e ait banka ve kimlik kartları ile kemik parçalarının bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. 1 kadavra köpeği ve 59 personelle çalışmalarının yürütüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Balıkesir ili Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi’nde 17.06.2023 günü saat 08.30 sıralarında yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılıp geri dönmeyen Korhan Berzeg’e ait banka ve kimlik kartları ile Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve muhtelif kemik parçaları Armutlu köyüne yaklaşık 3 bin 500 metre (kuş uçuşu 2 kilometre) mesafede arazinin engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında köylü vatandaşlar tarafından 23 Nisan 2024 Salı günü saat 13.30 sıralarında bulunmuş, bölge Olay Yeri İnceleme timleri ve jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alınmış ve araştırma faaliyetlerine başlanılmıştır. 24 Nisan 2024 Çarşamba günü malzeme ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 JASAT, 1 İstihbarat Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando Unsuru ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan görevlendirilen 1 Kadavra Tespit Köpek Unsuru olmak üzere toplam 59 personel ile araştırma faaliyetlerine devam edilmektedir.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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