Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 314'üncü günde sürdürülüyor; kemik parçaları toprağın altında da aranıyor (2)

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan, 312 gün sonra evinin 4 kilometre uzağındaki dere kenarında kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları bulunan Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. DNA örneği vermek için İngiltere'den Türkiye'ye gelen Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg'in, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na davet edildiği öğrenildi.

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