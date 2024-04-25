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        Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 314'üncü günde sürdürülüyor; kemik parçaları toprağın altında da aranıyor (2)

        KEMİKPARÇALARI DNA ANALİZİ İÇİN İSTANBUL'A GÖNDERİLDİBalıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan, 312 gün sonra evinin 4 kilometre uzağındaki dere kenarında kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları bulunan Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:29 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:29
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        Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 314'üncü günde sürdürülüyor; kemik parçaları toprağın altında da aranıyor (2)
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        KEMİKPARÇALARI DNA ANALİZİ İÇİN İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan, 312 gün sonra evinin 4 kilometre uzağındaki dere kenarında kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları bulunan Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. DNA örneği vermek için İngiltere'den Türkiye'ye gelen Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg'in, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na davet edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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