Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 1 kemik parçası daha bulundu (3)
1KEMİK PARÇASI DAHA BULUNDUKorhan Berzeg'i (84) arama çalışmalarının 3'üncü gününde, 1 kemik parçası daha bulundu.
1KEMİK PARÇASI DAHA BULUNDU
Korhan Berzeg’i (84) arama çalışmalarının 3’üncü gününde, 1 kemik parçası daha bulundu. 23 Nisan’da Berzeg’e ait malzemeler ve kıyafet parçaları ile ona ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunduğu dere kenarının çevresindeki 300 metrelik alanda kadavra arama köpekleri ile çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerin, tırmıklarla baktıkları çalıların arasında bulduğu, 10 santimetre uzunluğundaki kemik parçasının insana mı yoksa hayvana mı ait olduğunun tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.
Saat 08.00’da başlayan ve 16.30’da sonlandırılan arama çalışmalarının ise yarın sabah yine devam edeceği belirtildi.
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