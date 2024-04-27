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        Balıkesir'de TIR'la çarpışan otomobil demir yığınına döndü; sürücü yaralandı, eşi ile oğlu öldü

        BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü; sürücü Ali Rıza Kamalak ağır yaralandı, eşi Kevser ve oğlu Yiğit Asaf Kamalak ise yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 20:28 Güncelleme: 27.04.2024 - 20:30
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        Balıkesir'de TIR'la çarpışan otomobil demir yığınına döndü; sürücü yaralandı, eşi ile oğlu öldü
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        BALIKESİR’in Kepsut ilçesinde TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü; sürücü Ali Rıza Kamalak ağır yaralandı, eşi Kevser ve oğlu Yiğit Asaf Kamalak ise yaşamını yitirdi.

        Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Hotaşlar Mahallesi’nde bugün saat 16.30 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında M.A. yönetimindeki 63 AFA 466 plakalı TIR, karşı istikametten gelen Ali Rıza Kamalak idaresindeki 10 FC 597 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazayı gören diğer araç sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

        Otomobilde bulunan Ali Rıza Kamalak (26), eşi Kevser (24) ve oğlu Yiğit Asaf Kamalak sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde Yiğit Asaf ve Kevser Kamalak’ın olay yerinden yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Ali Rıza Kamalak, ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve oğlunun cenazesi, yine aynı hastanenin morguna kondu. TIR sürücüsü M.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Ali Rıza Kamalak’ın Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Uzman Jandarma Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Anne ve oğlun cenazelerinin ise memleketleri Kahramanmaraş’a gönderileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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