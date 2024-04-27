Balıkesir'de TIR'la çarpışan otomobil demir yığınına döndü; 3 kişilik aile yok oldu (2)

SÜRÜCÜDE ÖLDÜ; BİR AİLE YOK OLDU

​Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, TIR'la çarpışan otomobilde ağır yaralanan sürücü Ali Rıza Kamalak da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada, Ali Rıza Kamalak'ın da yaşamını yitirmesiyle bir aile yok oldu. Kazada anne ve babasıyla birlikte yaşamını yitiren çocuğun ise 6 aylık bebek olduğu öğrenildi.