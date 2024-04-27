Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de TIR'la çarpışan otomobil demir yığınına döndü; 3 kişilik aile yok oldu (2)

        SÜRÜCÜDE ÖLDÜ; BİR AİLE YOK OLDU​Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, TIR'la çarpışan otomobilde ağır yaralanan sürücü Ali Rıza Kamalak da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 22:11 Güncelleme: 27.04.2024 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de TIR'la çarpışan otomobil demir yığınına döndü; 3 kişilik aile yok oldu (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÜRÜCÜDE ÖLDÜ; BİR AİLE YOK OLDU

        ​Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, TIR'la çarpışan otomobilde ağır yaralanan sürücü Ali Rıza Kamalak da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada, Ali Rıza Kamalak'ın da yaşamını yitirmesiyle bir aile yok oldu. Kazada anne ve babasıyla birlikte yaşamını yitiren çocuğun ise 6 aylık bebek olduğu öğrenildi. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        4,5 yıllık hasret bitti!
        4,5 yıllık hasret bitti!
        Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu
        Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu
        Oğuzhan Genç yazdı: Ya kupa da olmazsa?
        Oğuzhan Genç yazdı: Ya kupa da olmazsa?
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Halay çekerken telefonu çalındı
        Halay çekerken telefonu çalındı
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        Sharon Stone'un gözyaşları
        Sharon Stone'un gözyaşları
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de TIR'la çarpışan otomobil demir yığınına döndü; sürücü yaraland...
        Balıkesir'de TIR'la çarpışan otomobil demir yığınına döndü; sürücü yaraland...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Balıkesir'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
        Balıkesir'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
        Kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü kesinleşti; kemikler Korhan Berzeg'e ait...
        Kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü kesinleşti; kemikler Korhan Berzeg'e ait...
        Balıkesir'de bulunan kemik parçalarının ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğ...
        Balıkesir'de bulunan kemik parçalarının ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğ...
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Edirnespor: 1-0
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Edirnespor: 1-0