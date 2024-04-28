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        Ayvalıkgücü, Edirne'ye karşı üstün

        TFF 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta normal sezonun son haftasında evinde 1-0 mağlup ettiği Edirnespor'la Play-Off 1'inci Tur'da eşleşen Ayvalıkgücü Belediyespor, saha avantajını cebine koydu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 12:51 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:55
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        Ayvalıkgücü, Edirne'ye karşı üstün
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        TFF 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta normal sezonun son haftasında evinde 1-0 mağlup ettiği Edirnespor'la Play-Off 1'inci Tur'da eşleşen Ayvalıkgücü Belediyespor, saha avantajını cebine koydu. Sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Edirne ekibini evinde de dize getirmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, 2 Mayıs Perşembe günü rakibiyle seyircisi önünde tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off sınavında karşı karşıya gelecek. Ayvalık temsilcisi bir üst tura yükselmesi halinde 52 Orduspor FK-İnegöl Kafkasspor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

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