Ayvalıkgücü, Edirne'ye karşı üstün

TFF 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta normal sezonun son haftasında evinde 1-0 mağlup ettiği Edirnespor'la Play-Off 1'inci Tur'da eşleşen Ayvalıkgücü Belediyespor, saha avantajını cebine koydu. Sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Edirne ekibini evinde de dize getirmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, 2 Mayıs Perşembe günü rakibiyle seyircisi önünde tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off sınavında karşı karşıya gelecek. Ayvalık temsilcisi bir üst tura yükselmesi halinde 52 Orduspor FK-İnegöl Kafkasspor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

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