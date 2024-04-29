Korhan Berzeg'in kayıp kemikleri, 3 kadavra arama köpeği ve 62 personel ile aranıyor (2)
KORHANBERZEG'E AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN 1'İ KAFATASI OLMAK ÜZERE 3 KEMİK PARÇASI BULUNDUBalıkesir'in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'nde, kaybolduktan 312 gün sonra eşyaları ve kemikleri bulunan Korhan Berzeg'e ait kemik ve eşyaların arama çalışmaları bugün de sürdü.
KORHANBERZEG'E AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN 1'İ KAFATASI OLMAK ÜZERE 3 KEMİK PARÇASI BULUNDU
Balıkesir'in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'nde, kaybolduktan 312 gün sonra eşyaları ve kemikleri bulunan Korhan Berzeg'e ait kemik ve eşyaların arama çalışmaları bugün de sürdü. Bölgede çalışmalarına devam eden Jandarma Komando ekipleri, bugün, insana ait olduğu düşünülen 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası ile Berzeg'e ait kıyafetlere ulaştı. Arama çalışmalarına yarın devam edeceği açıklandı.
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