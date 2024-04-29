Yolcu otobüsündeki 20 kilo uyuşturucuyu 'Yaşa' buldu

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik bir yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda narkotik köpeği 'Yaşa' ile yapılan aramada 20 kilo 407 gram bonzai ele geçirildi, Mustafa A. (65) ve İbrahim D. (60) gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbaratlar sonucu Mustafa A. ve İbrahim D. isimli 2 şüphelinin bir yolcu otobüsünde olduğunu tespit etti. Yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği 'Yaşa' ile yapılan aramada 2 uyuşturucu satıcısının yanında 2 poşet içerisinde 20 kilo 407 gram bonzai madde tespit edildi. Mustafa A. ve İbrahim D., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.