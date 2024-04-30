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        Kafatası parçası, eşyaların 250 metre uzağında bulundu; Berzeg'in kızı bölgede (2)

        BABASININKEMİK PARÇALARININ BULUNDUĞU YERE GİTTİBalıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg, arama çalışmalarının 7'nci gününde Gönen'e geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:46
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        Kafatası parçası, eşyaların 250 metre uzağında bulundu; Berzeg'in kızı bölgede (2)
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        BABASININKEMİK PARÇALARININ BULUNDUĞU YERE GİTTİ

        Balıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg, arama çalışmalarının 7'nci gününde Gönen'e geldi. Babasına ait kemik ve kıyafet parçaları ile eşyalarının bulunduğu yeri görmek isteyen Nisa Berzeg, jandarma eşliğinde arama çalışmalarının sürdüğü Fındıklı Deresi mevkisine gitti. Öte yandan basın mensuplarının bugün bölgeye çıkışına izin verilmedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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