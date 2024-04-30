Kafatası parçası, eşyaların 250 metre uzağında bulundu; Berzeg'in kızı bölgede (2)

Balıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg, arama çalışmalarının 7'nci gününde Gönen'e geldi. Babasına ait kemik ve kıyafet parçaları ile eşyalarının bulunduğu yeri görmek isteyen Nisa Berzeg, jandarma eşliğinde arama çalışmalarının sürdüğü Fındıklı Deresi mevkisine gitti. Öte yandan basın mensuplarının bugün bölgeye çıkışına izin verilmedi.

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