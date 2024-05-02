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        Ayvalıkgücü Belediyespor - Edirnespor: 1-1 (4-3)

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup Play-Off 1'inci Tur müsabakasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile Edirnespor karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 19:45 Güncelleme: 02.05.2024 - 19:45
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        Ayvalıkgücü Belediyespor - Edirnespor: 1-1 (4-3)
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        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup Play-Off 1'inci Tur müsabakasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile Edirnespor karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere sona eren maçın seri penaltı atışlarında Ayvalıkgücü, rakibini 4-3 yenerek tur atladı. Maçın 35'inci dakikasında Ayvalıkgücü Belediyespor penaltı kazandı ve Tugay atışı gole çevirdi: 1-0. İlk yarısı 1-0 sona eren müsabakada dakikalar 65'i gösterdiğinde Said, Edirnespor'a beraberliği getirdi. 90 dakika ve uzatmalar berabere bitti. Seri penaltılarda rakibini yenen Ayvalıkgücü, tur atladı.

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