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        Ayvalıkgücü tam yol devam

        BÖLGESELAmatör Lig'den 2 sezon önce profesyonel lige dönen, mütevazı kadrosuyla TFF 3'üncü Lig'de de üst üste ikinci kez Play-Off oynamayı başaran Ayvalıkgücü Belediyespor ilk tur maçlarının ardından 2'nci Lig yoluna devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:55
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        Ayvalıkgücü tam yol devam
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        BÖLGESELAmatör Lig'den 2 sezon önce profesyonel lige dönen, mütevazı kadrosuyla TFF 3'üncü Lig'de de üst üste ikinci kez Play-Off oynamayı başaran Ayvalıkgücü Belediyespor ilk tur maçlarının ardından 2'nci Lig yoluna devam etti. Takımı amatörden çıkaran Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde ilk turda evinde normal süresi 1-1 biten maçta Edirnespor'u seri penaltılarla 5-4 yenen Ayvalık ekibi tur atladı. Ayvalıkgücü'nün 2'nci Lig yarışındaki yeni rakibi yine penaltılarla İnegöl Kafkasspor'u eleyen 52 Orduspor oldu. 6 Mayıs Pazartesi günü Ordu'daki ilk maçla başlayacak serinin ikinci karşılaşması 10 Mayıs Cuma Ayvalık'ta oynanacak. Ayvalık rakibini elerse Aliağa Futbol'la eşleşecek. Kırmızı-beyazlı ekip normal sezonda 52 Orduspor'la oynadığı iki maçta da yenilmekten kurtulamamıştı.

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