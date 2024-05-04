Babasını, aile fertlerine şiddet uyguladığı için öldürmüş

BALIKESİR’in Kepsut ilçesinde, babası Ferdi Deniz’i (38) tüfekle öldüren D.D. (17), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. D.D. ifadesinde, babasını başta annesi olmak üzere aile bireylerine sürekli şiddet uyguladığı için öldürdüğünü öne sürdü.

Kepsut'un kırsal Osmaniye Mahallesinde dün öğleden sonra, Ferdi Deniz ile oğlu D.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ferdi Deniz, oğlunu dövdü. D.D. de evdeki tüfeği alıp, babasına ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ferdi Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz’in cansız bedeni jandarma ve savcının incelemelerin ardından Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.