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        Babasını, aile fertlerine şiddet uyguladığı için öldürmüş

        BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde, babası Ferdi Deniz'i (38) tüfekle öldüren D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 17:50 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:55
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        Babasını, aile fertlerine şiddet uyguladığı için öldürmüş
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        BALIKESİR’in Kepsut ilçesinde, babası Ferdi Deniz’i (38) tüfekle öldüren D.D. (17), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. D.D. ifadesinde, babasını başta annesi olmak üzere aile bireylerine sürekli şiddet uyguladığı için öldürdüğünü öne sürdü.

        Kepsut'un kırsal Osmaniye Mahallesinde dün öğleden sonra, Ferdi Deniz ile oğlu D.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ferdi Deniz, oğlunu dövdü. D.D. de evdeki tüfeği alıp, babasına ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ferdi Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz’in cansız bedeni jandarma ve savcının incelemelerin ardından Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan D.D. mahalleye 30 kilometre mesafedeki Kepsut ilçe merkezinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki ifadesinde, babasını başta annesi olmak üzere aile bireylerine sürekli şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söyledi. İşlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen D.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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