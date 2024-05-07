Ayvalıkgücü avantajı kaptı
TFF3'üncü Lig Play-Off 2'nci Tur ilk maçında deplasmanda 52 Orduspor FK ile 1-1 berabere kalan Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmandan avantajlı döndü.
TFF3'üncü Lig Play-Off 2'nci Tur ilk maçında deplasmanda 52 Orduspor FK ile 1-1 berabere kalan Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmandan avantajlı döndü. Maçın 81'inci dakikasında 1-0 geriye düşen Ayvalıkgücü, 87'nci dakikada Samet'in golüyle beraberliği aldı. Ordu'dan yenilmeden dönen Ayvalıkgücü Belediyespor, 10 Mayıs Cuma günü evinde oynayacağı rövanş maçını kazanıp yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
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