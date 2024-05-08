Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        AK Parti'li Yılmaz: Milletimiz ne diyorsa bizim başımızın üstünedir

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti olarak Türkiye'nin en büyük siyasi hareketiyiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Yılmaz: Milletimiz ne diyorsa bizim başımızın üstünedir
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti olarak Türkiye'nin en büyük siyasi hareketiyiz. Beklemediğimiz bir sonuçtu bu ama milletimiz ne diyorsa bizim başımızın üstünedir. Milletimizin söylediğine saygılıyız. Milletimizin söylediği, 'Daha fazla çalışın. Daha iyi organize olun. Ülkemizin ciddi sorunları var. Bu sorunları da ihmal etmeyin.' Bunun başında ekonomi var" dedi.

        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Balıkesir il teşkilatıyla buluştu. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel seçim sonuçlarından alınan ilham ve seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Balıkesir'e geldiğini söyleyen Yılmaz, ilerideki süreci yönetecek olan yol haritasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Aday belirleme süreçlerinin rekabet içinde geçtiğini kaydeden Yılmaz, "Seçimden önceki aday belirleme süreçleri, hatta meclis üyelerinin belirleme süreçleri hep rekabetin olduğu süreçlerdir. Rekabetin olduğu yerde de ufak tefek incinmişlikler, incinmeler olabilir. Şimdi incinmişliklerin ve incitmelerin bir kenara bırakıldığı, kucaklaşmanın başladığı, önümüzdeki süreçte yeni bir hamlenin yapılmasıyla ilgili geçmişten aldığımız dersle birlikte yeni bir heyecanı, yeni bir atılımı yapmamız gereken bir sürecin yönetilmesi konusunda arkadaşlarımıza önerilerimizi, tembihlerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

        'SANDIĞI İYİ OKUMAK LAZIM'

        Sandığı iyi okumak gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Daha önceden de Sayın Cumhurbaşkanımızın da seçim gecesi ifade ettiği gibi her seçimi, sandıktan çıkan sonucu milletimizin ifade ettiği, milletimizin söylemek istediğini net bir şekilde ifade ettiği bir çıkarsama olarak görüyoruz. Yani sandığı okuyoruz. Sandık bize daha fazla çalışmamızı söyler. Sandık bize bazı konularda eksikliklerimizin olduğunu söyler. Sandık bize yeniden organize olmamız gereken bazı konularda uyarılarda bulunur. Sandığı iyi okumak lazım. Siyasetin aslında en güzel sonuçları siyasetin ayrıntılarının, siyaset politikalarının, sosyolojisinin iyi dizayn edilmesini isteyen siyaset yöneticilerinin sandığı iyi okumaları lazım. Biz de sandığı iyi okuyan bir siyasi hareketiz. AK Parti olarak Türkiye'nin en büyük siyasi hareketiyiz. Beklemediğimiz bir sonuçtu bu ama milletimiz ne diyorsa bizim başımızın üstünedir. Milletimizin söylediğine saygılıyız. Milletimizin söylediği, 'Daha fazla çalışın. Daha iyi organize olun. Ülkemizin ciddi sorunları var. Bu sorunları da ihmal etmeyin.' Bunun başında ekonomi var. Bunun devamında ekonomiyi takip eden süreç içerisinde ülkemizin içinde bulunduğu, bu coğrafyanın içinde bulunduğu hassasiyetlerin gerektirdiği bazı şeyler var" açıklamalarında bulundu.

        'ÇALIŞMALARIMIZI YENİDEN PLANLAYIP ORGANİZE EDİYORUZ'

        Yusuf Ziya Yılmaz, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depreme de değinerek, "Hepinizin çok iyi bildiği gibi 6 Şubat'ta ülkemiz büyük bir deprem yaşadı. Bu depremde 11 tane büyükşehir yerle bir oldu. Bu illerde yapılan faaliyetlerimiz var. Bu senenin sonunda 200 bine yakın konutu orada teslim etmemiz gibi bir mecburiyetimiz var. Allah'ın izniyle onları başaracağız. Tüm bu ayrıntıları, bütün bunları okuyoruz ve buna dönük olan çalışmalarımızı yeniden planlayıp organize ediyoruz. Biz 'Durmak yok yola devam' deriz. Bir seçim biter, ondan sonraki sabah, 'Tamam buradan alacağımız dersleri alıyoruz. Şimdi önümüzdeki sürecin buradan aldığımız derslerin planlamasını yapmamız gerekir' deriz. Bunlar, yeni hamlenin adımıdır. 2028-2029'a giden sürecin reorganizasyonudur diyebilirim" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?
        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Balıkesir'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Balıkesir'de konuştu:
        Balıkesir'deki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda "Trafik Haftası" etkinliği yap...
        Balıkesir'deki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda "Trafik Haftası" etkinliği yap...
        Tahtacı Türkmenleri, Hıdırellez geleneği için mezarlıkta buluştu
        Tahtacı Türkmenleri, Hıdırellez geleneği için mezarlıkta buluştu
        Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Ayvalıkgücü avantajı kaptı
        Ayvalıkgücü avantajı kaptı
        Sındırgı'da Hıdırellez kutlandı
        Sındırgı'da Hıdırellez kutlandı