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        Ayvalıkgücü final peşinde

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'tan adını üst üste ikinci kez Play-Off'a yazdıran Ayvalıkgücü Belediyespor, yarın grup finaline yükselmek için sahaya çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:39 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:39
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        Ayvalıkgücü final peşinde
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        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'tan adını üst üste ikinci kez Play-Off'a yazdıran Ayvalıkgücü Belediyespor, yarın grup finaline yükselmek için sahaya çıkacak.

        Kırmızı-beyazlı ekip Play-Off 2'nci Tur'da deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında 52 Orduspor FK'yı ağırlayacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Rövanş maçını kazanan taraf grup finalinde Aliağa Futbol'un rakibi olacak. Normal sürede beraberlik bozulmazsa tur atlayacak takımı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltılar belirleyecek. Ayvalık ilk turda Edirnespor'u penaltılarla elemişti.

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