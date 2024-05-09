Ayvalıkgücü final peşinde

Kırmızı-beyazlı ekip Play-Off 2'nci Tur'da deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında 52 Orduspor FK'yı ağırlayacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Rövanş maçını kazanan taraf grup finalinde Aliağa Futbol'un rakibi olacak. Normal sürede beraberlik bozulmazsa tur atlayacak takımı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltılar belirleyecek. Ayvalık ilk turda Edirnespor'u penaltılarla elemişti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'tan adını üst üste ikinci kez Play-Off'a yazdıran Ayvalıkgücü Belediyespor, yarın grup finaline yükselmek için sahaya çıkacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.