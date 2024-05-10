Balıkesirspor kongreye gidiyor

TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer aldığı sezonu tamamlayan Balıkesirspor olağan kongreye gidecek. Balıkesirspor yönetimi kongrenin 31 Mayıs Cuma günü Karesi Avm Toplantı Salonu'nda saat 19.00'da düzenlenmesine karar verdi. İlk toplantıda yasal üye çoğunluğu sağlanamazsa yeni yönetim 7 Haziran Cuma günü aynı saatte seçilecek. Kongrede yeni yönetime şirketleşme için yetki de istenecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.