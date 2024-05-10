Ayvalıkgücü Belediyespor - 52 Orduspor FK: 0-2

Ligde üst üste ikinci kez Play-Off oynayıp ilk turda Edirnespor'u evinde seri penaltılarla elemeyi başaran Ayvalık temsilcisi, ikinci turda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Ordu ekibine 41'inci dakikada Mustafa Yılmaz ve 77'nci dakikada Nazmi Candoğan'ın golleriyle 2-0 mağlup olarak havlu attı. Ayvalık'ta 82'nci dakikada Oğuz Aksoy kırmızı kart gördü. Grupta adını finale yazdıran 52 Orduspor, Aliağa Futbol ile eşleşti. Eşleşmede ilk maç 15 Mayıs'ta Ordu'da, rövanş 20 Mayıs'ta Aliağa'da oynanacak. Tur atlayacak takım 2'nci Grup'tan gelecek ekiple tarafsız sahada finale çıkacak.

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