Balıkesirspor'un acı kaybı

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Balıkesirspor, vefat haberiyle sarsıldı. Balıkesirspor'a uzun yıllar futbolcu olarak hizmet veren, takımın kaptanlığını yaptıktan sonra kırmızı-beyazlı kulüpte teknik direktör ve sportif direktörlük görevlerinde bulunan Can Cangök vefat etti.

Kalp krizi nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybeden Cangök'ün vefatı camiada büyük üzüntüye neden oldu. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Balıkesir Şubesi'nin başkanlığını da yapan Can Cangök'ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Paşa Camisi'nden kaldırılarak Çınarlıdere Mezarlığı'na defnedilecek.