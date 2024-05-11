Balıkesirspor'un acı kaybı
TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Balıkesirspor, vefat haberiyle sarsıldı.
TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Balıkesirspor, vefat haberiyle sarsıldı. Balıkesirspor'a uzun yıllar futbolcu olarak hizmet veren, takımın kaptanlığını yaptıktan sonra kırmızı-beyazlı kulüpte teknik direktör ve sportif direktörlük görevlerinde bulunan Can Cangök vefat etti.
Kalp krizi nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybeden Cangök'ün vefatı camiada büyük üzüntüye neden oldu. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Balıkesir Şubesi'nin başkanlığını da yapan Can Cangök'ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Paşa Camisi'nden kaldırılarak Çınarlıdere Mezarlığı'na defnedilecek.
Kırmızı-beyazlı kulüp Cangök için, "Balıkesirspor’umuzun eski futbolcu ve teknik direktörlerinden Can Cangök’ü kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Kırmızı-beyazlı kulübümüzün efsaneleri arasına adını çoktan yazdıran merhum Cangök’e Allah’tan rahmet, akrabaları, yakınları, sevenleri ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz" mesajını yayımladı.
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