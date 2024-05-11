Ayvalıkgücü alkışlarla

Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde Bölgesel Amatör Lig'den çıktıktan sonra üst üste 2 kez play-off oynamayı başarmasına rağmen 2'nci Lig'e ulaşamadı. Bu sezon play-off'un ilk turunda Edirnespor'u evinde seri penaltılarla 5-4 yenen Ayvalık, güçlü rakibi 52 Orduspor FK'yla deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldıktan sonra dün evindeki rövanşı 2-0 kaybederek havlu attı.

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