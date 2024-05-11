Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü (2)
VÜCUDUNDA25 BIÇAK DARBESİBalıkesir'de, motosikletinin önünü kesen E.
VÜCUDUNDA25 BIÇAK DARBESİ
Balıkesir'de, motosikletinin önünü kesen E.Ö. tarafından öldürülen bir zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın vücuduna 25 bıçak darbesi aldığı belirlendi. Bu bıçak darbelerinden 20'sinin ölümcül olarak değerlendirildiği bildirildi.
5 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ
Öte yandan Akman'ın söz konusu restoran zincirinde 5 gün önce işe başladığı öğrenildi. Akman'ın hastane morgundan yakınları tarafından alınan cenazesi ailesinin yaşadığı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine götürüldü.
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,
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