Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü (2)

Balıkesir'de, motosikletinin önünü kesen E.Ö. tarafından öldürülen bir zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın vücuduna 25 bıçak darbesi aldığı belirlendi. Bu bıçak darbelerinden 20'sinin ölümcül olarak değerlendirildiği bildirildi.

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