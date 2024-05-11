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        Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü (2)

        VÜCUDUNDA25 BIÇAK DARBESİBalıkesir'de, motosikletinin önünü kesen E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:58 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:00
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        Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü (2)
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        VÜCUDUNDA25 BIÇAK DARBESİ

        Balıkesir'de, motosikletinin önünü kesen E.Ö. tarafından öldürülen bir zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın vücuduna 25 bıçak darbesi aldığı belirlendi. Bu bıçak darbelerinden 20'sinin ölümcül olarak değerlendirildiği bildirildi.

        5 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

        Öte yandan Akman'ın söz konusu restoran zincirinde 5 gün önce işe başladığı öğrenildi. Akman'ın hastane morgundan yakınları tarafından alınan cenazesi ailesinin yaşadığı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine götürüldü.

        Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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