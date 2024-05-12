Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü (3)

MOTOSİKLETLİKURYELER EYLEM YAPTI

Balıkesir’de faaliyet gösteren motosikletli kuryeler, bir zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın önünü kesen E.Ö. tarafından öldürülmesiyle ilgili eylem yaptı. Hacıilbey Mahallesi Şadırvan mevkisinde toplanan yaklaşık 100 kadar motosikletli kurye, Balıkesir sokaklarında kısa süreli tepki amaçlı tur attı. Grup adına konuşan kurye Fatih Uçarcı şunları söyledi:

“Bu akşam burada Ata Emre Akman kardeşimiz için toplandık. Dün akşam acı haber bizi fazlasıyla derinden yaraladı. Biz herhangi bir siyasi parti ya da her hangi bir markaya mensup değiliz. Burada birlik beraberlik açısından bir şeyler yapalım istedik. Kuryeliğin zorluklarını göstermek istedik. Umarım sesimizi bir nebze duyurabilmiş olabiliriz. Davulun sesi bazen dışardan kolay gelebiliyor. Ama nitekim işin içine girdiğinizde tamam evimize ekmek götürebiliyoruz ama çok zor şartlar altında çalışıyoruz ve önemsenmiyoruz. Bizi düşünmüyor ve hor görüyorlar. Umarım bu hepimize ders olur ve güzel günler yarınlar ülkemiz için hayırlara vesile olur. Allah yardımcımız olsun." dedi.