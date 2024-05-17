Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı; baba da tutuklandı (2)

Balıkesir'de, zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) bıçaklayıp öldüren E.Ö.'nün (17) babası Orhan Özdemir (38), bugün polis tarafından olayla ilgili olarak tekrar gözaltına alındı. Orhan Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Özdemir, cezaevine gönderildi.

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