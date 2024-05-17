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        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı; baba da tutuklandı (2)

        E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:37 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:40
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        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı; baba da tutuklandı (2)
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        E.Ö.'NÜNBABASI TUTUKLANDI

        Balıkesir'de, zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) bıçaklayıp öldüren E.Ö.'nün (17) babası Orhan Özdemir (38), bugün polis tarafından olayla ilgili olarak tekrar gözaltına alındı. Orhan Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Özdemir, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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