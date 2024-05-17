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        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı; baba da tutuklandı (3)

        'ŞÜPHELİLERİNYABANCI UYRUKLU OLDUKLARINA DAİR HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR'Balıkesir'de E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 17:34 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:40
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        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı; baba da tutuklandı (3)
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        'ŞÜPHELİLERİNYABANCI UYRUKLU OLDUKLARINA DAİR HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

        Balıkesir'de E.Ö.'nün bıçakladığı motokurye, üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın ölümüyle ilgili Balıkesir Valiliği tarafından sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İlimiz Karesi ilçesinde 11.05.2024 günü, şüpheli E.Ö. (17) tarafından kesici alet kullanarak yaraladığı üniversite öğrencisi Ata Emre Akman (20) hayatını kaybetmiştir. Yaklaşık 1 saat içerisinde şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek, evinde yakalanmıştır. Olayda kullandığı değerlendirilen suç aleti bıçak olay yerine yakın bir noktada bulunarak tahkikat dosyasına eklenmiştir. Şüpheli şahıs, aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Bahse konu olay akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada elde edilen deliller ışığında olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla şüphelinin babası O.Ö. 17.05.2024 günü tutuklama talebiyle sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Kamuoyunda şüphelilerin yabancı uyruklu olduklarına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

        Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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