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        Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri, 84 yıl önce ölen babasının mezarının yanına defnedilecek

        BALIKESİR'dekaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in (83), evinin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında bulunan kafatası ve 12 kemiği, 27 Mayıs'ta babası Muhsin Berzeg'in Armutlu Mahallesi'ndeki mezarının yanına defnedilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:35
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        Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri, 84 yıl önce ölen babasının mezarının yanına defnedilecek
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        BALIKESİR'dekaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in (83), evinin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında bulunan kafatası ve 12 kemiği, 27 Mayıs'ta babası Muhsin Berzeg'in Armutlu Mahallesi'ndeki mezarının yanına defnedilecek. Eczacı yüzbaşı olan ve Iğdır'daki birliğinde hayatını kaybeden Muhsin Berzeg'in, Iğdır'da kabrinin bulunduğu mezarlıktan yol geçtiği için kemiklerinin alınıp, şu anki mezarına defnedildiği öğrenildi. Ceset bütünlüğü olmayan Korhan Berzeg'in de babası gibi sadece kemikleri toprağa verilebilecek.

        İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ve 17 Haziran 2023'te doberman cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg'in, kaybolduktan 312 gün sonra 23 Nisan'da evine 3,5 kilometre mesafedeki Fındıklı Deresi kenarında, adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, sürücü belgesi, kimlik kartı, 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Bölgede kemik parçaları da bulununca, Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra sonlandırılan arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

        Bulunan kişisel eşyalar ve kıyafet parçaları ile üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte Berzeg'in İngiltere'den Türkiye’ye gelen kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti.

        7 GÜN BOYUNCA BÖLGE DİDİK DİDİK ARANDI

        24 Nisan'da Korhan Berzeg'in diğer kemiklerini bulmak için arama başlatıldı. 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 JASAT, 1 İstihbarat timi, 3 Jandarma Komando unsuru ve 3 kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 62 personel ile Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisi ile Turplu ve Gelgeç mahallelerindeki ormanda 7 gün boyunca yapılan aramaların 3'üncü gününde, Bursa Jandarma Komutanlığı'nca bölgede görevlendirilen kadavra arama köpeği 'Denek' tarafından çalılar arasında 1 kemik parçası daha bulundu. 4'üncü gününde kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Berzeg'e ait gömleğin parçaları bulunurken, 5'inci günde İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'Duman' tarafından kütük altı ve çalılıkların arasında, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatasının yüz kısmına ait parça ile 3 kemik daha bulundu. 6'ncı günde jandarma komando ekipleri hem elleriyle hem tırmıklarla arama yaptı. Bu aramalar sırasında insana ait olduğu düşünülen 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası ile Berzeg'e ait iç çamaşır bulundu.

        KAFATASIYLA KAVAL, UYLUK, KOL VE KABURGA KEMİKLERİ BULUNDU

        Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisindeki 30 kilometrelik alanda, 1,5 kilometrelik dere boyunca suyun akış yönüne doğru 7 gün boyunca yapılan aramalarda; Berzeg'in pantolon, gömlek ve hırkasının parçaları ile iç çamaşırı, kemeri, cüzdanı, kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları, toplu ulaşım kartları ve araç anahtarına ulaşılırken; kaval, uyluk, kol ve kaburga kemikleri ile kafatasının ön ve arka yüzü bulundu. Kafatasına ait kemik parçaları, diğer kemikler ve kıyafet parçalarının, 312 gün sonra dere kenarında bulunan kıyafet parçası, kemikler, kimlik ve kredi kartının 250 metre uzağında olduğu belirtilirken; toplanan kemik ve kıyafet parçaları, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        KAFATASI DA BERZEG'E AİT ÇIKTI

        3 kadavra arama köpeği ve 62 jandarma personeliyle yürütülen alan tarama çalışması Berzeg kaybolduktan 319 gün sonra sonlandırılırken, bulunan tüm kemikler ve kıyafet parçaları ile kişisel eşyalar üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme 14 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunan kafatası ile 12 kemiğin, Korhan Berzeg'e ait olduğu kesinleşti.

        DOĞUP, ÖLDÜĞÜ MAHALLEDE TOPRAĞA VERİLECEK

        İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Korhan Berzeg'in kesin ölüm nedeni belirlenemezken, DHA muhabirinin telefonda konuştuğu Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş, Korhan Berzeg'in ailesine teslim edilen kemikleri ve kafatasının doğup öldüğü Armutlu Mahallesi'nde, 1940 yılında hayatını kaybeden babası Muhsin Berzeg ile 1968 yılında vefat eden dedesi Kemal Berzeg'in mezarlarının yanında 27 Mayıs'ta toprağa verileceğini söyledi. Berzeg, öğle vakti Armutlu Mahalle Camisi'nde kılınacak namaz sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

        BABA İLE OĞLUNUN KADERİ

        Öte yandan Korhan Berzeg'in babasıyla benzer bir sonu paylaştığı ortaya çıktı. Eczacı yüzbaşı olarak Iğdır'da görev yapan Muhsin Berzeg'in, İstanbul'a tayininin çıktığı gün Korhan Berzeg'in doğduğu ve birlikteki arkadaşlarına oğlunun doğumu şerefine yemek vermek için görevini 1 gün daha uzattığı belirtildi. Ertesi gün İstanbul'daki birliğine gidecek olan Muhsin Berzeg'in yatağında ölü bulunduğu öğrenildi. Iğdır'da defnedilen Muhsin Berzeg'in kabrinin olduğu mezarlıktan yol geçtiği için, yakınları tarafından alınan kemiklerinin Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'ne getirilerek burada defnedildiği belirtildi. Ceset bütünlüğü olmayan Korhan Berzeg'in de 84 yıl önce ölen babası gibi sadece kemikleri toprağa verilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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