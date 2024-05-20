Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri, 84 yıl önce ölen babasının mezarının yanına defnedilecek (2)
ADLİTIP KURUMU RAPORU ORTAYA ÇIKTIBalıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in bulunan kemiklerinin gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı.
ADLİTIP KURUMU RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Balıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in bulunan kemiklerinin gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Ölümünün zamanının ve nedeninin belirlenemediği belirtilen raporda, "Olay yeri özellikleri bilinmeksizin mevcut kemiklerdeki muhtemel hayvan müdahalesine bağlı doku kayıpları, ağırlık ve yoğunluk kaybı, yumuşak dokuların mevcut olmaması gibi bulgular dikkate alındığında, kesin olmamakla birlikte bulunduğu tarih itibariyle 3-12 aylık bir zaman aralığında ölmüş bir kişiye ait olabileceği, dolayısıyla mevcut postmortem bulguların 17/06/2023 tarihinde kaybolma hikayesi ile uyumlu olduğu, ancak kemiklerdeki morfolojik değişimlerin gömü şekli, hayvan müdahalesi, çevresel şartlar gibi birçok faktöre bağlı değişiklik göstermesi nedeniyle kesin ölüm zamanının tespit edilemediği, yapılan makroskopik incelemede; mevcut uzun kemiklerdeki tüm doku kayıplar ve kemik defektlerinin hayvan müdahalesi ile husulünün mümkün olduğu" ifadelerine yer verildi.
YÜKSEKTEN DÜŞME İHTİMALİ OLABİLİR
Korhan Berzeg'in kemiklerinin incelemesinde yüksekten düşme ihtimaline yer veren raporda, "Olay yeri görüntüleri ile birlikte değerlendirildiğinde; üzerinde yer yer hayvan müdahalesine bağlı kemik doku defektleri mevcut olan kafatası parçalarındaki künt travmatik nitelikteki kırıkların daha ziyade yüksekten düşme sonucu meydana gelebileceği, ancak kemik doku eksiklikleri ve yumuşak dokuların mevcut olmaması sebebiyle kişinin kesin ölüm sebebinin tespit edilemediği" ifadeleri yer aldı.
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