Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri, 84 yıl önce ölen babasının mezarının yanına defnedilecek (2)

ADLİTIP KURUMU RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Balıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in bulunan kemiklerinin gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Ölümünün zamanının ve nedeninin belirlenemediği belirtilen raporda, "Olay yeri özellikleri bilinmeksizin mevcut kemiklerdeki muhtemel hayvan müdahalesine bağlı doku kayıpları, ağırlık ve yoğunluk kaybı, yumuşak dokuların mevcut olmaması gibi bulgular dikkate alındığında, kesin olmamakla birlikte bulunduğu tarih itibariyle 3-12 aylık bir zaman aralığında ölmüş bir kişiye ait olabileceği, dolayısıyla mevcut postmortem bulguların 17/06/2023 tarihinde kaybolma hikayesi ile uyumlu olduğu, ancak kemiklerdeki morfolojik değişimlerin gömü şekli, hayvan müdahalesi, çevresel şartlar gibi birçok faktöre bağlı değişiklik göstermesi nedeniyle kesin ölüm zamanının tespit edilemediği, yapılan makroskopik incelemede; mevcut uzun kemiklerdeki tüm doku kayıplar ve kemik defektlerinin hayvan müdahalesi ile husulünün mümkün olduğu" ifadelerine yer verildi.