Yola çıkan köpek nedeniyle 3 kişinin öldüğü kazada Fatma Sıla da yaşamını yitirdi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin yan yoldaki hafriyat kamyonuyla çarpıştığı kazada yaralılardan Fatma Sıla Ecerel (18) de kurtarılamadı. Ecerel ile kazada ölü sayısı, 4'e yükseldi. Öte yandan sürücü Hasan Özkaya'nın (22) kazada hayatını kaybedenlerden Nazife Nehir Akyay (22) ile kısa bir süre önce sözlendiği ve arkadaşlarıyla Ayvalık'a günübirlik tatile gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Çanakkale-İzmir kara yolu Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yola çıkan köpeği fark eden berber Hasan Özkaya'nın ani manevra yaptığı 10 F 0501 plakalı otomobili, kaldırımı aşarak yan yolda seyreden Veysel Başak yönetimindeki 10 AEK 163 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Ön kısmı hafriyat kamyonunun altına giren otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Özkaya ile yanındaki Ali Yıldız (20) ve Nazife Nehir Akyay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel ise ilk müdahalesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekiler kazaya neden olan köpeğin yara almadığını belirtti.