Balıkesir'de berber, tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu

Olay, saat 10.00 sıralarında Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi, Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi'nde meydana geldi. Berber Sezgin Savaş'a ait ağıldan silah sesi duyuldu. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen ekipler, Savaş'ı ağılda ölü buldu. Tabancayla vurulduğu öğrenilen Savaş'ın cenazesi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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