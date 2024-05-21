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        Balıkesir'de berber, tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde berber Sezgin Savaş (33), kendisine ait ağılda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 19:04 Güncelleme: 21.05.2024 - 19:10
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        Balıkesir'de berber, tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde berber Sezgin Savaş (33), kendisine ait ağılda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. 

        Olay, saat 10.00 sıralarında Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi, Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi'nde meydana geldi. Berber Sezgin Savaş'a ait ağıldan silah sesi duyuldu. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen ekipler, Savaş'ı ağılda ölü buldu. Tabancayla vurulduğu öğrenilen Savaş'ın cenazesi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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