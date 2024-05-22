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        Berberin ağılda cesedi bulunmuştu; arkadaşı dedikodu yaptığı için öldürmüş

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kendisine ait ağılda tabancayla vurulmuş ölü bulunan Sezgin Savaş'ın (33) arkadaşı Emre Gündüz (29), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:42 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:45
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        Berberin ağılda cesedi bulunmuştu; arkadaşı dedikodu yaptığı için öldürmüş
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kendisine ait ağılda tabancayla vurulmuş ölü bulunan Sezgin Savaş’ın (33) arkadaşı Emre Gündüz (29), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Gündüz'ün ifadesinde Savaş'ı dini nikahlı birlikte yaşadığı kadın hakkında dedikodu yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        Olay, dün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi, Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi'nde meydana geldi. Berber Sezgin Savaş'a ait ağıldan silah sesi duyuldu. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen ekipler, Savaş'ı ağılda ölü buldu. Tabancayla vurulduğu tespit edilen Savaş'ın cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Polis, Savaş'ın ölümüne ilişkin başlattığı çalışma kapsamında arkadaşı Emre Gündüz'ü olayda kullanıldığı belirtilen tabanca ile evinde gözaltına aldı. Gündüz'ün ifadesinde Savaş'ı dini nikahlı birlikte yaşadığı kadın hakkında dedikodu yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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