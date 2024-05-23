Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Korhan Berzeg'in kemikleri, toprağa verilmek üzere Gönen'e getirildi

        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde, kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü anlaşılan ekonomist Korhan Berzeg'in bulunan kafatası ve kemikleri, incelemenin yapıldığı İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan jandarma ekipleri tarafından alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 09:56 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korhan Berzeg'in kemikleri, toprağa verilmek üzere Gönen'e getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde, kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü anlaşılan ekonomist Korhan Berzeg'in bulunan kafatası ve kemikleri, incelemenin yapıldığı İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan jandarma ekipleri tarafından alındı. Gönen Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edilip emanette tutulan kemikler, pazartesi günü yapılacak cenaze töreni için ilçeye gelecek olan ailesine teslim edilecek.

        ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 yılının mayıs ayında, İngiliz eşi Angela Berzeg ile birlikte, memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine tatile geldi. 17 Haziran günü, özel eğitim alan Doberman cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg'e ulaşılamadı. Berzeg geri dönmeyince eşi Angela Berzeg jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Toplam 325 kilometrelik alanda havadan ve karadan yapılan aramalarda Berzeg'e ulaşılamadı.

        Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi. Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul FMavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlara ulaşıldı. Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.

        KEMİK PARÇALARI BERZEG'E AİT ÇIKTI

        Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Devam eden arama çalışmaları kapsamında, Korhan Berzege'e ait olduğu belirlenen kafatası ile bazı kemiklere de ulaşıldı. Toplam 12 parçadan oluşan tüm kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.

        İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda, Berzeg'in ölüm nedenin tespit edilmesi için kemik parçaları üzerinde yapılan incelemede sonuç çıkmadı. Üzerinde doku bulunmayan kemiklerden ölüm nedenin belirlenemediği bildirildi.

        Korhan Berzeg'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bulunan kemikleri, Gönen'den giden jandarma tarafından teslim alındı. Kemikler, Gönen'e getirilip Cumhuriyet Savcılğı'na teslim edildi. Adli emanette bekletilen kemikler, pazartesi günü yapılacak cenaze törenine katılmak üzere cumartesi ilçeye gelmesi beklenen Korhan Berzeg'in eşi ve kızlarına imza karşılığı teslim edilecek.

        KEMİKLERİ, BABASININ MEZARININ YANINDA TOPRAĞA VERİLECEK

        Bu arada Korhan Berzeg'in kemikleri, Iğdır'da Eczası Yüzbaşı olarak görev yaparken birliğinde hayatını kaybettikten sonra burada toprağa verilip, kabrinin üzerinden yol geçince çıkartılan kemikleri Gönen'e getirilip Armutlu Mahallesi'ne defnedilen babası Muhsin Berzeg'in yanında, pazartesi günü öğlen kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Törene, Berzeg'in eşi, kızı ve arkadaşlarının katılması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Macron gerilim bölgesine gitti
        Macron gerilim bölgesine gitti
        Cinsel istismar şüphelisi ölmüştü! Polislere 21 yıl hapis!
        Cinsel istismar şüphelisi ölmüştü! Polislere 21 yıl hapis!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        Blinken bir kez daha protesto edildi
        Blinken bir kez daha protesto edildi
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        Sağanak yağmur, çöl tozu, fırtına alarmı
        Sağanak yağmur, çöl tozu, fırtına alarmı
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de "Ulusal Savunma ve Teknoloji Zirvesi" yapıldı
        Balıkesir'de "Ulusal Savunma ve Teknoloji Zirvesi" yapıldı
        Berberin ağılda cesedi bulunmuştu; arkadaşı dedikodu yaptığı için öldürmüş...
        Berberin ağılda cesedi bulunmuştu; arkadaşı dedikodu yaptığı için öldürmüş...
        Balıkesir'de 3 kişinin öldüğü kazada Fatma Sıla'nın yaşadığı ortaya çıktı
        Balıkesir'de 3 kişinin öldüğü kazada Fatma Sıla'nın yaşadığı ortaya çıktı
        Önceki dönem Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın annesinin cena...
        Önceki dönem Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın annesinin cena...
        Üniversiteli motokurye Ata'yı öldüren şüpheli için 18 yıldan 24 yıla kadar...
        Üniversiteli motokurye Ata'yı öldüren şüpheli için 18 yıldan 24 yıla kadar...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisinin öldürülmesiyle...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisinin öldürülmesiyle...