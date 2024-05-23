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        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi

        BALIKESİR'debir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) yolunu kesip, bıçaklayarak öldüren E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:31 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:35
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        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi
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        BALIKESİR'debir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) yolunu kesip, bıçaklayarak öldüren E.Ö.'nün (17) babası Orhan Ö. (39) için de 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        Olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ın sipariş dönüşünde E.Ö. tarafından önü kesildi. E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ata Emre Akman hayatını kaybetti, kaçan E.Ö. operasyonla yakalandı. E.Ö. ile oğlunu sakladığı iddia edilen Orhan Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ile babası, polisteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. E.Ö. tutuklanırken, serbest bırakılan Orhan Ö. tekrar gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Orhan Ö. tutuklandı.

        SON GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan olay, yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Ata Emre Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü görüldü. Ayrıca olaydan 1 hafta önce Ata Emre Akman'ın, ailesi ile gittiği tatilden görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; Ata Emre Akman'ın kameraya el sallaması yer aldı. Gitar çalıp, kız arkadaşı ile şarkı söylediği anlar da kameraya yansıdı.

        BABA İÇİN DE İDDİANAME HAZIRLANDI

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayıp, cinayetle ilgili ilk iddianamesini E.Ö. için hazırladı. E.Ö. hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme suçu'ndan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca 'silah taşımak'tan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ö.'nün babası Orhan Ö. için de iddianame hazırladı. Orhan Ö. için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        BABADAN 'ÖLDÜR' TALİMATI

        İddianamede; sanığın dini nikahla yaşadığı Sultan Durmaz ile ayrıldıktan sonra Durmaz'ı sürekli rahatsız ettiği, işlediği başka bir suçtan hükümlü olarak bulunduğu İzmir Buca Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2 Mayıs'ta izinli çıktığı belirtildi. İzinli çıkan Orhan Ö.'nün Durmaz'ın yaşadığı evin önüne gelip, birilerinin başına bir iş geleceği yönünde tehdit ettiği de iddianamede yer aldı. Ayrıca E.Ö.'nün olaydan önce aradığı Durmaz'a babası Orhan Ö.'nün talimatıyla kendisini öldüreceğini söylediği belirtildi.

        TANIK İFADELERİ DOĞRULADI

        İddianamede; E.Ö.'nün, Orhan Ö.'nün ceza infaz kurumunda bulunduğu sürede Sultan Durmaz'a yönelik herhangi bir eyleminin bulunmamasına karşılık, Orhan Ö'nün cezaevinden çıktığı dönemde, oğlunun Durmaz'ın evinin önüne giderek Ataman'ı öldürmesinin Orhan Ö.'nün 'azmettirici' olduğunu gösterdiği; olayla ilgili alınan tanık ifadelerin de bunu doğruladığına yer verildi. Bu iddianame de Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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