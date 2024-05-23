Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi

BALIKESİR'debir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) yolunu kesip, bıçaklayarak öldüren E.Ö.'nün (17) babası Orhan Ö. (39) için de 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ın sipariş dönüşünde E.Ö. tarafından önü kesildi. E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ata Emre Akman hayatını kaybetti, kaçan E.Ö. operasyonla yakalandı. E.Ö. ile oğlunu sakladığı iddia edilen Orhan Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ile babası, polisteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. E.Ö. tutuklanırken, serbest bırakılan Orhan Ö. tekrar gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Orhan Ö. tutuklandı.

SON GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay, yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Ata Emre Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü görüldü. Ayrıca olaydan 1 hafta önce Ata Emre Akman'ın, ailesi ile gittiği tatilden görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; Ata Emre Akman'ın kameraya el sallaması yer aldı. Gitar çalıp, kız arkadaşı ile şarkı söylediği anlar da kameraya yansıdı.

BABA İÇİN DE İDDİANAME HAZIRLANDI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayıp, cinayetle ilgili ilk iddianamesini E.Ö. için hazırladı. E.Ö. hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme suçu'ndan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca 'silah taşımak'tan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ö.'nün babası Orhan Ö. için de iddianame hazırladı. Orhan Ö. için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.