Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de sağanak; yollar göle döndü

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanakta yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:44 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de sağanak; yollar göle döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanakta yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Akşama saatlerine kadar aralıklarla sürmesi beklenen sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Edremit'te öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ve itfaiye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Sağanakta yollar kısa sürede göle dönerken bazı ev ve iş yerlerine su bastı. Trafik ekipleri önemli noktalarda tedbir alarak, trafik akışını sağladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı.

        Yağışın, aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Antalya adeta kayboldu!
        Antalya adeta kayboldu!
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Nişanlısını ve annesini öldürmüştü! 4 yıldır firariydi!
        Nişanlısını ve annesini öldürmüştü! 4 yıldır firariydi!
        Ayıp II
        Ayıp II
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de sağanak su baskınlarına neden oldu
        Balıkesir'de sağanak su baskınlarına neden oldu
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına 'ağırlaştırı...
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına 'ağırlaştırı...
        Korhan Berzeg'in kemikleri, toprağa verilmek üzere Gönen'e getirildi
        Korhan Berzeg'in kemikleri, toprağa verilmek üzere Gönen'e getirildi
        Balıkesir'de "Ulusal Savunma ve Teknoloji Zirvesi" yapıldı
        Balıkesir'de "Ulusal Savunma ve Teknoloji Zirvesi" yapıldı
        Berberin ağılda cesedi bulunmuştu; arkadaşı dedikodu yaptığı için öldürmüş...
        Berberin ağılda cesedi bulunmuştu; arkadaşı dedikodu yaptığı için öldürmüş...
        Balıkesir'de 3 kişinin öldüğü kazada Fatma Sıla'nın yaşadığı ortaya çıktı
        Balıkesir'de 3 kişinin öldüğü kazada Fatma Sıla'nın yaşadığı ortaya çıktı