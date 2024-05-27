Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri tabutla mezara konuldu (2)

        'KURUMLARIMIZINGEREKLİ ARAŞTIRMAYA DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ'Ekonomist Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg, cenaze sonrası yaptığı açıklamada, "1 yıldır bu sürece destek olan arama-kurtarma ekipleri başta olmak üzere jandarma ekipleri ile medya mensuplarına teşekkür ederim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:47 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri tabutla mezara konuldu (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'KURUMLARIMIZINGEREKLİ ARAŞTIRMAYA DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ'

        Ekonomist Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg, cenaze sonrası yaptığı açıklamada, "1 yıldır bu sürece destek olan arama-kurtarma ekipleri başta olmak üzere jandarma ekipleri ile medya mensuplarına teşekkür ederim. 312 gün boyunca babamı bekledik" dedi. Soruşturma sürecinin de devam ettiğini belirten Berzeg, "Sonuçlanmış ve kesinleşmiş bir durum yok. Bu süreçte kurumlarımızın gerekli araştırmaya devam etmesini istiyoruz" diye konuştu. Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg de "Sürecin devam etmesini istiyoruz" dedi.

        'SORUŞTURMA DEVAM EDECEKTİR'

        Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ise "Bu süreç içerisinde devletimiz adli ve idari olarak, olması gereken her şeyi yaptı ve yapmaya da devam edecek. Bu süreç içerisinde jandarma teşkilatımız, AFAD'ımız, gönüllü arama-kurtarma ekiplerimiz, köylülerimiz arama çalışmaları konusunda ciddi çalışmalar yaptı. Tabii ki sonucun böyle olmasını arzu etmezdik. Ama sonuçta aileyi teskin edecek bir sonuca ulaşıldı. Bugün itibarıyla da Korhan Berzeg amcamıza son görevimizi yaptık. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum" diye konuştu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışmalarına devam edeceğini belirten Yurt, "Şu anda ölüm sebebinin ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Adli tıp kurumundan elde edilen delillere göre yeterli bir açıklama yapılamadı; ama Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmasına devam edecektir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü

        Benzer Haberler

        Ekonomist Korhan Berzeg için Balıkesir'de cenaze töreni düzenlendi
        Ekonomist Korhan Berzeg için Balıkesir'de cenaze töreni düzenlendi
        Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri tabutla mezara koyuldu
        Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri tabutla mezara koyuldu
        Manyas ve Gönen ilçelerinde çeltik ekimleri başladı
        Manyas ve Gönen ilçelerinde çeltik ekimleri başladı
        Balıkesir Milletvekili Canbey sarımsak hasadına katıldı
        Balıkesir Milletvekili Canbey sarımsak hasadına katıldı
        AK Parti Balıkesir'den 27 Mayıs açıklaması
        AK Parti Balıkesir'den 27 Mayıs açıklaması
        Yamaç paraşütü tutkunları Balıkesir Türkmentepe buluştu
        Yamaç paraşütü tutkunları Balıkesir Türkmentepe buluştu