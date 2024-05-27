Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri tabutla mezara konuldu (2)

'KURUMLARIMIZINGEREKLİ ARAŞTIRMAYA DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ'

Ekonomist Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg, cenaze sonrası yaptığı açıklamada, "1 yıldır bu sürece destek olan arama-kurtarma ekipleri başta olmak üzere jandarma ekipleri ile medya mensuplarına teşekkür ederim. 312 gün boyunca babamı bekledik" dedi. Soruşturma sürecinin de devam ettiğini belirten Berzeg, "Sonuçlanmış ve kesinleşmiş bir durum yok. Bu süreçte kurumlarımızın gerekli araştırmaya devam etmesini istiyoruz" diye konuştu. Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg de "Sürecin devam etmesini istiyoruz" dedi.

'SORUŞTURMA DEVAM EDECEKTİR'

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ise "Bu süreç içerisinde devletimiz adli ve idari olarak, olması gereken her şeyi yaptı ve yapmaya da devam edecek. Bu süreç içerisinde jandarma teşkilatımız, AFAD'ımız, gönüllü arama-kurtarma ekiplerimiz, köylülerimiz arama çalışmaları konusunda ciddi çalışmalar yaptı. Tabii ki sonucun böyle olmasını arzu etmezdik. Ama sonuçta aileyi teskin edecek bir sonuca ulaşıldı. Bugün itibarıyla da Korhan Berzeg amcamıza son görevimizi yaptık. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum" diye konuştu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışmalarına devam edeceğini belirten Yurt, "Şu anda ölüm sebebinin ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Adli tıp kurumundan elde edilen delillere göre yeterli bir açıklama yapılamadı; ama Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmasına devam edecektir" dedi.