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        Burhaniye'de kontrolden çıkan beton aracı bariyerlere devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlerin üzerine devrilen beton pompa aracının sürücüsü H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 22:02 Güncelleme: 27.05.2024 - 22:05
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        Burhaniye'de kontrolden çıkan beton aracı bariyerlere devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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        BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlerin üzerine devrilen beton pompa aracının sürücüsü H.K. yaşamını yitirdi, yanındaki S.A. ise yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Pelitköy Mahallesi Yeşil Mezar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. H.K. yönetimindeki 54 LB 299 plakalı beton pompa aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlerin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü H.K., sıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yolcu konumunda bulunan ve yaralanan S.A. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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