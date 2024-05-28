Balıkesirspor Başkanı Nedim Ömer kongrede aday olmayacak

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da kulüp başkanı Nedim Ömer, 31 Mayıs veya 7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul'da aday olmayacaklarını söyledi.

Balıkesirspor Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Ömer, kulübün güncel borcunun önceki yıllardan gelen SGK prim borçlarıyla birlikte 38 milyon lira olduğunu açıkladı. İki yıllık görev sürelerinin dolduğunu hatırlatan Ömer, “Neleri yaptık ya da neleri yapamadık bunları konuşmak için buradayız. Göreve geldiğimizde öncelikli hedefimiz mali başarıyı sağlamaktı. Bunun için çok uğraştık ve geçen yıl devre arasında verdiğimiz mücadeleler sonrası bazı şeyleri yerine getirmeye başlayabildik. Balıkesirspor için her şey daha iyi olacak. Kongrede aday olmayacağımızı söylemek isterim. İş adamlarından oluşan bir yönetim var ve biz de onları destekliyoruz" dedi.