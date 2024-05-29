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        Ayvalık'ta uyuşturucu imalathanesine dönen eve operasyon

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlediği evde 2 kilo 488 gram esrar, 9 kök Hint Keneviri, ve uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi, B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 21:38 Güncelleme: 29.05.2024 - 21:40
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        Ayvalık'ta uyuşturucu imalathanesine dönen eve operasyon
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        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlediği evde 2 kilo 488 gram esrar, 9 kök Hint Keneviri, ve uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi, B.K. isimli şüpheli de gözaltına alındı.

        Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 488 gram esrar, boyları 20 ila 30 cm arasında değişen saksıda ekili 9 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı, led panel iklimlendirme cihazı, boş saksı, havalandırma boruları, su terazileri, karbon filtre torbaları, rutubet ve oda nemlendirici giderici materyaller, zaman ayarlı prizler, vantilatörlerle uyuşturucu madde üretiminde kullanılan bitki toprakları ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda B.K. isimli bir şüpheli de gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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