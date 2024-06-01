Balıkesirspor'da kongre 7 Haziran'da yapılacak

Henüz başkan adayının çıkmadığı kırmızı-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzün olağan genel kurulunun çoğunluk aranan ilk toplantısı dün saat 19.00’da Karesi AVM’de yapılmış, ancak gerekli çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir. Bir sonraki genel kurul toplantısı 7 Haziran cuma günü saat 19:00'da yine aynı adreste gerçekleştirilecektir" denildi.

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