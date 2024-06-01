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        Balıkesirspor'da kongre 7 Haziran'da yapılacak

        TFF3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da olağan genel kurul 7 Haziran'da gerçekleşecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 13:04 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:04
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        Balıkesirspor'da kongre 7 Haziran'da yapılacak
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        TFF3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da olağan genel kurul 7 Haziran'da gerçekleşecek.

        Henüz başkan adayının çıkmadığı kırmızı-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzün olağan genel kurulunun çoğunluk aranan ilk toplantısı dün saat 19.00’da Karesi AVM’de yapılmış, ancak gerekli çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir. Bir sonraki genel kurul toplantısı 7 Haziran cuma günü saat 19:00'da yine aynı adreste gerçekleştirilecektir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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