Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 1 tutuklama

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde durdurulan otomobilde 4 kilo 36 gram metamfetaminle yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 1 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde durdurulan otomobilde 4 kilo 36 gram metamfetaminle yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

        Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi, bir otomobilde uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, önceki gün tespit edilen otomobili Edremit'te durdurdu. Yapılan aramada, otomobilin bagajındaki kumaşların arasına gizlenmiş 4 kilo 36 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki T.İ (25), M.B. (27) ve S.S. (24) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. adlı erkek şüpheli tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı

        Benzer Haberler

        Balıkesirspor'da kongre 7 Haziran'da yapılacak
        Balıkesirspor'da kongre 7 Haziran'da yapılacak
        TÜSİAD Başkanı Turan, Balıkesir'deki Dönüşüm Kongresi'nde konuştu:
        TÜSİAD Başkanı Turan, Balıkesir'deki Dönüşüm Kongresi'nde konuştu:
        Gömeç'te tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
        Gömeç'te tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de durdurulan otomobildeki kumaşların arasından uyuşturucu çıktı
        Balıkesir'de durdurulan otomobildeki kumaşların arasından uyuşturucu çıktı
        Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Balıkes...
        Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Balıkes...
        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Balıkesir'de altın ve gümüş oc...
        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Balıkesir'de altın ve gümüş oc...