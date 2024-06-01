Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 1 tutuklama

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi, bir otomobilde uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, önceki gün tespit edilen otomobili Edremit'te durdurdu. Yapılan aramada, otomobilin bagajındaki kumaşların arasına gizlenmiş 4 kilo 36 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki T.İ (25), M.B. (27) ve S.S. (24) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. adlı erkek şüpheli tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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