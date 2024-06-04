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        11 yaşındaki çocuk, hareket ettirdiği iş makinesinin devrildiği kazada öldü

        BALIKESİR'in Havran ilçesinde, iddiaya göre park halindeki iş makinesini hareket ettiren 11 yaşındaki Fatih Sakar, iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 21:52 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:55
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        11 yaşındaki çocuk, hareket ettirdiği iş makinesinin devrildiği kazada öldü
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        BALIKESİR'in Havran ilçesinde, iddiaya göre park halindeki iş makinesini hareket ettiren 11 yaşındaki Fatih Sakar, iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

        Olay, bugün öğle saatlerinde kırsal Kocadağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta iş makinesi ile çalışma yapan İsa Sakar, bir süre sonra park ettikten sonra yanından ayrıldı. Bir süre sonra iş makinesinin başına gelen Sakar'ın oğlu Fatih Sakar, iş makinesine binerek çalıştırdı. Hareket eden ve panik yapan çocuğun durduramadığı iş makinesi şarampole devrildi. Çocuğun yaralandığını gören çevredekileri, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Fatih Sakar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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