Balıkesir'de orman yangını
BALIKESİR'inHavran ilçesinde orman yangını çıktı.
BALIKESİR'inHavran ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, saat 14.45'te Havran'ın Eğmir Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve 2 uçak, karadan ise 54 personel ile 3 arazöz, 1 su ikmal ve 2 ilk müdahale araçları sevk edildi. Yangına ilk müdahale, 7 dakika içinde yapıldı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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