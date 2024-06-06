Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR'inHavran ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 14.45'te Havran'ın Eğmir Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve 2 uçak, karadan ise 54 personel ile 3 arazöz, 1 su ikmal ve 2 ilk müdahale araçları sevk edildi. Yangına ilk müdahale, 7 dakika içinde yapıldı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.