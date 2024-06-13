Balıkesirspor'da tesis yenileniyor

Kırmızı-beyazlılar ilk olarak tesisleri ele aldı. Asbaşkan ve İdari İşler Sorumlusu İsa Tamer Çelik ile Tesis Sorumlusu Mehmet Baykan, kulüp tesislerinin daha kullanışlı hale getirilmesi için çalışmalara start verdi.

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