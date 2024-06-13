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        Balıkesirspor'da tesis yenileniyor

        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Abdullah Bekki başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, sezon için çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:59 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:59
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        Balıkesirspor'da tesis yenileniyor
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        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Abdullah Bekki başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, sezon için çalışmalarına başladı.

        Kırmızı-beyazlılar ilk olarak tesisleri ele aldı. Asbaşkan ve İdari İşler Sorumlusu İsa Tamer Çelik ile Tesis Sorumlusu Mehmet Baykan, kulüp tesislerinin daha kullanışlı hale getirilmesi için çalışmalara start verdi.

        Balıkesirspor'da tesisler büyük oranda yenilenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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