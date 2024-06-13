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        Ayvalık'ta otomobil ile çarpışan motosikletli öldü

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Salih Kazanç (56), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:59 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:05
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        Ayvalık'ta otomobil ile çarpışan motosikletli öldü
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        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Salih Kazanç (56), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Altınova Mahallesi, İskele mevkisi yolu üzerinde meydana geldi. Salih Kazanç yönetimindeki 35 AG 8877 plakalı motosiklet, C.G. (52) yönetimindeki 10 BFZ 25 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kazanç ve hafif yaralanan otomobil sürücüsü C.G., sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü C.G. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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