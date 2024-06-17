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        Korhan Berzeg'in kemikleriyle bulunan toplu ulaşım ve banka kartları görüntülendi

        BALIKESİR'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in (83), 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında, dere çevresinde, kafatası ve kemiklerinin yanında bulunan İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi Kart ve kredi kartı ilk kez görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:10
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        Korhan Berzeg'in kemikleriyle bulunan toplu ulaşım ve banka kartları görüntülendi
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        BALIKESİR’de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in (83), 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında, dere çevresinde, kafatası ve kemiklerinin yanında bulunan İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi Kart ve kredi kartı ilk kez görüntülendi. DHA muhabiri, Berzeg’in şahsi eşyalarının fotoğrafına, kayboluşunun 1’inci yılında ulaşırken, her yıl eşi ile yaz tatilini geçirmek üzere Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi’ndeki evine gelen Angela Berzeg (82) ise bu yıl ilk kez Gönen’e gelmedi.

        ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sora emekli olup İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta, İngiliz eşi Angela Berzeg ile her yıl olduğu gibi memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine tatile geldi. 17 Haziran'da, özel eğitimli 'Doberman' cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, dönmedi. Berzeg'e ulaşamayan eşi Angela Berzeg jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Toplam 325 kilometrelik alanda havadan ve karadan yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Ekonomist Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği belirtildi.

        Olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış kağıt paraların yanı sıra 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Jandarma tarafından el koyulan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.

        KEMİKLERİ, BABASININ MEZARININ YANINA DEFNEDİLDİ

        Toplanan kemik parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. Araştırmada, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Devam eden arama çalışmalarında, Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlenen kafatası ile bazı kemikler bulundu. Toplam 12 parçadan oluşan tüm kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.

        İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede, üzerinde doku ve kan olmadığı için ölüm nedeni belirlenemeyen Korhan Berzeg’in, kafatası ile 12 kemiği, 27 Mayıs’ta Armutlu Mahallesi’nde, babası Muhsin Berzeg’in yanına defnedildi.

        DERE KENARINDA BULUNAN ŞAHSİ EŞYALARI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

        Korhan Berzeg'in, 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında, dere çevresinde, kafatası ve kemiklerinin yanında bulunan İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi Kart ve kredi kartı ise ilk kez görüntülendi. DHA muhabiri, Berzeg’in şahsi eşyalarının fotoğrafına, kayboluşunun 1’inci yılında ulaşırken, her yıl eşi ile yaz tatilini geçirmek üzere Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi’ndeki evine gelen Angela Berzeg ise bu yıl ilk kez Gönen’e gelmedi.

        EN SON CENAZE İÇİN GELDİ

        Kaybolduktan 74 gün sonra 29 Ağustos’ta eve dönen köpeği ‘Tina’yı da alarak 1 Eylül 2023’te Armutlu Mahallesi’nden ayrılarak, İstanbul Büyükada’daki evine dönen Angela Berzeg, eşine ait kemik parçalarının bulunmasının ardından, DNA örneği vermek için İngiltere'den Türkiye'ye gelen kızı Nisa Helen Berzeg ile Gönen Devlet Hastanesi’ne gelmiş ancak Armutlu Mahallesi’ne uğramadan İstanbul’a dönmüştü. Angela Berzeg, 30 Nisan'da, arama çalışmalarının son gününde de kızı ve avukatlarıyla Armutlu Mahallesi'ne gelip, olay yerinde incelemelerde bulundu. Angela Berzeg’in her yıl eşiyle yaz tatilini geçirdiği Gönen’e son geliş tarihi ise Korhan Berzeg’in kafatası ile kemiklerinin defnedildiği 27 Mayıs oldu.

        'YORUM YAPAMADIĞIMIZ TEK KONU, TİNA'

        Korhan Berzeg’in ölümüyle ilgili soruşturma da sürüyor. Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Berzeg’in ölüm nedeni araştırılırken, kayıp olduğu dönemde, ailesi dahil şüpheli her kesin dinlendiğini söyleyen yetkililer, 74 gün sonra geri dönen ‘Doberman’ cinsi köpeği ‘Tina’yı işaret ederek, “Berzeg'in kaybolması ve kemiklerinin bulunması konusundaki araştırmalarımız sürüyor. Bu olayda, yorum yapamadığımız tek konu, köpeği Tina'nın mama ile özel olarak beslendikten sonra evlerinin önünde bulunması” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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